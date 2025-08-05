السيسي: حرب إسرائيل في غزة أصبحت للتجويع والإبادة وتصفية قضية فلسطين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حرب إسرائيل على قطاع غزة، أصبحت للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ، الذي يزور القاهرة حاليا.

واردف السيسي: "​حرب غزة​ لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربا للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد على أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لـ"إبادة جماعية ممنهجة". وكشف أن "هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى غزة لكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من المعبر".