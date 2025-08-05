يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة مفتوحة عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، لمناقشة “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”، وذلك بناءً على طلب من إسرائيل، وتأييد من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وتأتي الدعوة الإسرائيلية في رسالة مؤرخة بتاريخ 2 آب، لمناقشة أوضاع الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ومن المقرر أن يقدم كل من مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، ميروسلاف جنكا، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطة خلال الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوضاع الاسرى الإسرائيليين وتدهور الوضع الإنساني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.