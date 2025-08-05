اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوضاع الاسرى الإسرائيليين وتدهور الوضع الإنساني في غزة

يعقد ​مجلس الأمن الدولي​، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة مفتوحة عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، لمناقشة “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”، وذلك بناءً على طلب من إسرائيل، وتأييد من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتأتي الدعوة الإسرائيلية في رسالة مؤرخة بتاريخ 2 آب، لمناقشة أوضاع الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ومن المقرر أن يقدم كل من مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، ميروسلاف جنكا، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطة خلال الجلسة.