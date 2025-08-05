عاجل: إسرائيل تتجه نحو الاحتلال الكامل لغزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بحسب مصدر إسرائيلي، يعارض رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، احتلالًا كاملًا لقطاع غزة. لكن هذا لا يعني أنه لن ينفذه.

وقد اختتمت ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء، المناقشات التي جرت بشأن استمرار الحرب في غزة، وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست إن الاتجاه هو التحرك نحو احتلال قطاع غزة بشكل كامل .

وقد أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يوم الثلاثاء، نقاشًا أمنيًا موجزًا استمر قرابة ثلاث ساعات، عرض خلاله رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، خيارات مواصلة الحملة العسكرية في غزة.

وقد أبدى جيش الدفاع الإسرائيلي استعداده لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء الأمني، وبحسب مصدر إسرائيلي، يعارض زامير احتلال قطاع غزة بالكامل، لكن هذا لا يعني أنه لن ينفذه إذا ما تقرر ذلك.

جميع الخيارات متاحة

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعا موسعا للحكومة بشأن غزة وصفقة الرهائن، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء يدرس كل الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالخطوات التالية".

وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة إن "إجماعا واسع النطاق على أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع الرهائن" تم التوصل إليه بعد عودة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى الولايات المتحدة، عقب زيارته لإسرائيل.

وفي مساء الاثنين، قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" إن نتنياهو توصل إلى قرار باحتلال قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك العمليات في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن.

حماس ترد على "التهديدات الإسرائيلية"

ردت حركة حماس على التقارير التي تحدثت عن نية احتلال غزة قائلة: "تهديدات إسرائيل متكررة ولا قيمة لها وليس لها أي تأثير على قراراتنا".

ويأتي اجتماع الحكومة بعد أشهر من المحادثات في الدوحة بين حماس وإسرائيل ووسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى.