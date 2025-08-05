ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية 35% على واردات الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات الاتحاد الأوروبي، إذا لم يلتزم التكتل بتعهداته الاستثمارية في الاقتصاد الأمريكي. وقال في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" إن الاتحاد استثمر سابقا 600 مليار دولار؛ مما دفع واشنطن لخفض الرسوم، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى اعترضت على المعاملة التفضيلية لأوروبا.



