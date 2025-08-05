اخبار العالم

ترامب: قد أقرر عدم الترشح للرئاسة مجددًا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددًا، رداً على سؤال بهذا الشأن، لكنه عاد وأكد لاحقًا رغبته في الترشح.
ويقتصر منصب رئاسة الولايات المتحدة على فترتين فقط مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانت متتاليتين أو منفصلتين، وفقًا للتعديل الثاني والعشرين من الدستور الأميركي.
ودافع ترامب، اليوم، عن جهوده المدعومة من الحزب الجمهوري لإعادة ترسيم دوائر الكونغرس في ولاية تكساس، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2026.
وفي مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي» قال دونالد ترامب: «لدينا حاكم جيد حقًا، ولدينا أشخاص ممتازون في تكساس، وقد فزت في هذه الولاية».
وأضاف: «حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ تكساس، كما تعلمون، ويحق لنا الحصول على خمسة مقاعد إضافية».

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

