ترامب: رسوم جمركية 35% على واردات الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة

الرسوم الجمركية

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:03 مساءً كتب شريف احمد - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات الاتحاد الأوروبي، إذا لم يلتزم التكتل بتعهداته الاستثمارية في الاقتصاد الأمريكي.وقال في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" إن الاتحاد استثمر سابقًا 600 مليار دولار؛ مما دفع واشنطن لخفض الرسوم، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى اعترضت على المعاملة التفضيلية لأوروبا.سبق وهدد الرئيس دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بشكل كبير بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الأكثر شدة التي فرضها على عشرات الاقتصادات حيز التنفيذ.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لا يكترثون بعدد من تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ولهذا السبب، سأزيد الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".