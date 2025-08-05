الرئيس الأوكراني: بحثت في محادثة هاتفية مثمرة مع دونالد ترامب مسألة العقوبات على روسيا

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب العقوبات على موسكو والتعاون العسكري"، وذلك قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لروسيا في شأن الحرب في أوكرانيا.

واشار زيلينسكي الى اننا "تحدثنا عن ​العقوبات على روسيا​ إضافة الى التعاون الثنائي" بين كييف وواشنطن على صعيد الدفاع، لافتا الى "مشروع اتفاق حول المسيرات".