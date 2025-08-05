الشرع: منفتحون على أي مبادرات صادقة تدعم أمن المنطقة واستقرارها

اكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول "انفتاح ​سوريا​ على أي مبادرات صادقة تدعم أمن المنطقة واستقرارها، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل".

