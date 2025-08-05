قوى الأمن: تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان

افادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن أن "بتواريخ 8،7،6، و9-08-2025، سيقام مهرجان في مدينة صيدا، بالقرب من ميناء الصيّادين (رصيف المرفأ القديم) اعتباراً من الساعة 18،00 وحتى الانتهاء من كل يوم".

واضافت "لذلك، واعتبارًا من الساعة 08،00 صباح يوم الأربعاء 06-08-2025 وحتى صباح الأحد 10-08-2025، يمنع وقوف السيارات على المسلك الغربي الممتد من جامع الزعتري وصولاً إلى مدخل مرفأ صيدا (مدخل الأمن العام)".

وطلبت من "المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام".