افادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن أن "بتواريخ 8،7،6، و9-08-2025، سيقام مهرجان في مدينة صيدا، بالقرب من ميناء الصيّادين (رصيف المرفأ القديم) اعتباراً من الساعة 18،00 وحتى الانتهاء من كل يوم".
واضافت "لذلك، واعتبارًا من الساعة 08،00 صباح يوم الأربعاء 06-08-2025 وحتى صباح الأحد 10-08-2025، يمنع وقوف السيارات على المسلك الغربي الممتد من جامع الزعتري وصولاً إلى مدخل مرفأ صيدا (مدخل الأمن العام)".
وطلبت من "المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.