حاصباني بعد قدّاس على نيّة ضحايا انفجار 4 آب: الحقيقة ما زالت غائبة والمتّهمون أحرار والعدالة واجب وحقّ ننتزعه

اشار النائب غسان حاصباني بعد قدّاس على نيّة ضحايا انفجار 4 آب، الى أن "الحقيقة ما زالت غائبة والمتّهمون أحرار والعدالة واجب وحقّ ننتزعه وهي أساس قيام الدولة".

واكد ان "قضيّة انفجار مرفأ بيروت لن تدفن مهما حاولوا ذلك، وسنناضل مع الأهالي في المحافل الدولية للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة"، لافتا الى اننا "بانتظار القرار الظني كخطوة مفصليّة لكي تُسمّى الأمور بأسمائها وليقال للقاتل أنت قاتل ومعركتنا هي من أجل وطن يبنى على المحاسبة لا التسويات".