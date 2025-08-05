وحدة المهن الحرة في "حزب الله" نظمت وقفة تضامنية مع غزة في حديقة "الإسكوا"

نظمت وحدة المهن الحرة ووحدة ​النقابات​ والعمال في "حزب الله" وقفة تضامنية في حديقة "الإسكوا" بوسط ​بيروت​، "تنديدا بحرب ​الإبادة الجماعية​ التي يرتكبها ​الاحتلال الصهيوني​ بحق الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع ​غزة​، واستنكارا للصمت الدولي والعربي المريب على ​المجازر​ المتواصلة منذ قرابة العامين".

واشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي الى أن "هذا الغرب المجرم هو شريك كامل في جريمة الإبادة الصهيونية التي ينفذها مجرم الحرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو"، لافتا الى أن "محكمة العدل الإلهية ومواجهة الله يوم الوقوف بين يديه هو القاسم نتيجة التغاضي والصمت تجاه المجازر والارتكابات العدوانية"، واصفا "الصهيونية بأنها ظل النازية في هولوكوست جديدة تنفذ ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا في غزة".

وقال: "الغرب، الذي لطالما ابتز بمقولة الهولوكوست، اليوم يتواطأ علنا في الإبادة الجماعية". وسأل: "أي عالم هذا الذي يناشد لنصرة غزة، وهو شريك في الجريمة؟".

واعتبر ان "الأنظمة الغربية والعربية على السواء، بصمتها، تشارك في المذبحة المستمرة"، منتقدا "ازدواجية المعايير"، مؤكدا أن "الصبر والثبات والنصر هو الذي يعطي للحياة معناها الحقيقي"، وقال: "نحن هنا لا نناشد الأمم المتحدة، بل نخاطب الإنسانية جمعاء".

ودعا "الشعوب في العالم الغربي، الى محاسبة كل القيادات في بلدانهم لتواطئهم ودعمهم العدو الصهيوني".