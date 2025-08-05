وكالة فارس: تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عين ​علي لاريجاني​ أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. ولاريجاني من كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

