قتلى ومفقودون بفيضانات مفاجئة شمال الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم الثلاثاء، جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت واديا جبليا في منطقة الهيمالايا شمال الهند، ويُعتقد أنها جرفت معظم أجزاء بلدة صغيرة، مما استدعى نشر فرق إنقاذ.

وقال رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي إن فرق الإنقاذ نُشرت "بتعبئة كاملة"، في إشارة إلى الجهود المكثفة للاستجابة للأزمة.

وأوضح المسؤول المحلي البارز براشانت آريا أن أربعة أشخاص قضوا، فيما حذّر مسؤولون آخرون من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث.

من جهته، أعلن الجيش الهندي وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الكارثة، ووصف الحادث بأنه "انزلاق طيني هائل ضرب منطقة دهارالي ما تسبب في تدفق مفاجئ للطمي والمياه".

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه للمتضررين من "هذه المأساة"، مؤكدا في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن "كل الجهود تُبذل لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين".

وعزا رئيس وزراء أوتاراخند الفيضانات إلى هطول أمطار غزيرة ومفاجئة، واصفا الأضرار التي خلفتها بأنها "محزنة ومؤلمة للغاية".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر، هو أعلى مستويات التحذير للمنطقة، بعدما سجلت أمطارا غزيرة جدا بلغت حوالى 21 سنتيمترا في أماكن معزولة من ولاية أوتاراخند.