ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجاري مع الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة باتت على وشك إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مشيراً إلى أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام، في حال تم التوصل إلى اتفاق.
وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «CNBC» التلفزيونية، أن الرئيس الصيني طلب عقد لقاء، مضيفاً: «من المرجّح أن أعقد اجتماعاً معه قبل نهاية العام إذا تم توقيع الاتفاق، أما إذا لم نتوصل إليه، فلن يكون هناك اجتماع».
وتابع ترامب: «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، وهناك انسجام كبير في المحادثات الجارية مع الصين».

