إجلاء سكان بلدة في ألمانيا بسبب تسرب غاز.. ماذا حدث؟

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أجلت السلطات الألمانية نحو 800 شخص من البلدة القديمة في مدينة باد كامبرج بولاية هيسن، إثر تسرب غاز ناتج عن تلف أنبوب في أثناء أعمال ترميم في أحد الأقبية.
وأعلنت فرق الإطفاء أن تركيز الغاز المرتفع حال دون دخول فرق الإنقاذ، وأكدت ضرورة خفض الضغط قبل بدء الإصلاحات.

وجُهز مركز إيواء مؤقت في صالة تابعة لمصحة تأهيلية، مع توفير خدمة نقل للذين أُجْلوا، فيما أصدر المكتب الاتحادي للحماية المدنية تحذيرًا بمستوى "خطر".
