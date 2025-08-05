بدأت في هذه الأثناء، جلسة عاديّة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وعلى جدول أعمالها 10 بنود، أبرزها بند "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدّولة على جميع أراضيها بقواها الذّاتيّة حصرًا، وبالترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثّاني 2024".
كما يتضمّن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافةً إلى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
وقد سبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرّئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تم في خلاله التطرّق إلى الأوضاع العامّة والمستجدّات في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.