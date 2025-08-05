بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

بدأت في هذه الأثناء، جلسة عاديّة لمجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وعلى جدول أعمالها 10 بنود، أبرزها بند "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدّولة على جميع أراضيها بقواها الذّاتيّة حصرًا، وبالترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثّاني 2024".

كما يتضمّن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافةً إلى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.

وقد سبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرّئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تم في خلاله التطرّق إلى الأوضاع العامّة والمستجدّات في البلاد.