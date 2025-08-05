الكرملين: روسيا لم تعد تفرض قيودا على نشر الأسلحة المتوسطة المدى

أعلن الكرملين أن روسيا لم تعد تفرض "أي قيود" على نشر ​الأسلحة المتوسطة المدى​، وذلك غداة رفع حظرها، متهما واشنطن بتأجيج السباق على التسلح. وتتعلق هذه الأسلحة بفئة من الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية أو تقليدية تُطلق من الأرض ويراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أي قادرة على بلوغ أوروبا.

واوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ خلال إحاطة صحافية، بانه "لم تعد هناك قيود في هذا الصدد في روسيا وبالتالي تعتبر روسيا مخولة، إذا لزم الأمر، اتخاذ التدابير المناسبة". ونبه الى أنه "ينبغي عدم توقع إصدار إعلان" في حال نشر موسكو لهذه الصواريخ لأنها "مسألة حساسة وسرية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين أن روسيا سترفع حظرها على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، متهمةً الولايات المتحدة بالتحضير لنشر أسلحة تهدد أمنها.

وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى عام 2019، والتي تحد من إنتاج ونشر هذه الأسلحة، متهمة موسكو بانتهاكها.