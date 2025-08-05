أعلنت المتحدثة باسم حكومة رواندا في حديث لوكالة "فرانس برس، بانه تنوي استقبال 250 مهاجرا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع واشنطن، بدون تحديد جدول زمني.
واوضحت المتحدثة باسم الحكومة يولاند ماكولو "عانت جميع العائلات الرواندية مصاعب النزوح، و(...) قيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل"، في أعقاب اتفاق مماثل تم توقيعه مع المملكة المتحدة وألغته الحكومة البريطانية الجديدة في العام 2024.
واطلقت واشنطن في الأشهر الماضية حملة ترحيل واسعة النطاق بعد التفاوض على إجراءات مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين من أراضيها إلى دول ثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة رواندا تنوي استقبال 250 مهاجرا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب اتفاق مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.