حكومة رواندا تنوي استقبال 250 مهاجرا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب اتفاق مشترك

أعلنت المتحدثة باسم حكومة رواندا في حديث لوكالة "فرانس برس، بانه تنوي استقبال 250 مهاجرا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع واشنطن، بدون تحديد جدول زمني.

واوضحت المتحدثة باسم الحكومة يولاند ماكولو "عانت جميع العائلات الرواندية مصاعب النزوح، و(...) قيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل"، في أعقاب اتفاق مماثل تم توقيعه مع المملكة المتحدة وألغته الحكومة البريطانية الجديدة في العام 2024.

واطلقت واشنطن في الأشهر الماضية حملة ترحيل واسعة النطاق بعد التفاوض على إجراءات مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين من أراضيها إلى دول ثالثة.