رئيس بلدية الجبين نفى ما يروج عن تهديد العدو للجرافات: الآليات تعود لمجلس الجنوب

نفى رئيس ​بلدية الجبين​ جعفر عقيل، لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، صحة الأخبار المتداولة حول تهديد العدو الاسرائيلي للجرافات والآليات التي تعمل في البلدة على إزالة الردميات والبيوت المهدمة". وأكد "أن الآليات تعود لمجلس الجنوب وتعمل بشكل طبيعي"، مشددا على "أن لا أساس لهذه الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأقتضى التوضيح".

