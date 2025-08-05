افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بأنه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مجهول بسرقة فان نوع رينو لون ابيض من محلّة وسط بيروت وفراره إلى جهةٍ مجهولة. على الفور، باشرت دوريّات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها وتمكّنت، خلال فترة لا تتجاوز السّاعة من الوقت، من تحديد مكان الـ “فان” المسروق في محلّة كورنيش المزرعة، حيث ضبطته بعد أن ألقت القبض على مشتبه بسرقته كان على متنه، ويُدعى: ب. ح. (مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة) بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كميّة من مادّة حشيشة الكيف. وقد اعترف أنه أقدم على سرقة الـ "فان" بعد أن شاهد المفتاح بداخله. كما تبيّن أنّ إقامته غير شرعية".
واشارت الى ان "الموقوف والـ"فان" القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملًا بإشارة القضاء، فيما حضر لاحقًا مالك الـ "فان" لاستلامه".
وطلبت "من المواطنين عدم ترك المفاتيح داخل السّيّارة عند التّرجّل منها ولو لفترة وجيزة، كذلك عدم ترك أغراض ثمينة (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop…)، وذلك لتفادي سرقتها بسهولة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف سوري بعد إقدامه على سرقة فان أحد المواطنين من بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.