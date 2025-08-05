قوى الأمن: توقيف سوري بعد نحو ساعة من إقدامه على سرقة "فان" من وسط بيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، عن قيام شخص مجهول بسرقة "فان" نوع "رينو" لون أبيض من محلّة ​وسط بيروت​، وفراره إلى جهةٍ مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت دوريّات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت خلال فترة لا تتجاوز السّاعة من الوقت، من تحديد مكان الـ"فان" المسروق في محلّة ​كورنيش المزرعة​، حيث ضَبطته بعد أن ألقت القبض على مشتبه بسرقته كان على متنه، ويُدعى: "ب. ح." (مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة)"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبِطَت بحوزته كميّة من مادّة حشيشة الكيف".

وكشفت الشّعبة أنّ "الموقوف اعترف أنّه أقدم على سرقة الـ"فان"، بعد أن شاهد المفتاح بداخله. كما تبيّن أنّ إقامته غير شرعيّة"، لافتةً إلى أنّ "الموقوف أودع والـ"فان" القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملًا بإشارة القضاء، فيما حضر لاحقًا مالك الـ"فان" لاستلامه".

وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين "عدم ترك المفاتيح داخل السّيّارة عند التّرجّل منها ولو لفترة وجيزة، كذلك عدم ترك أغراض ثمينة (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop…)، وذلك لتفادي سرقتها بسهولة".