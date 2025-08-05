أبي رميا بحث مع هاني في الآلية المتبعة بعد إنشاء الهيئة الناظمة لزراعة القنب

بحث النائب سيمون ابي رميا مع وزير الزراعة نزار هاني الآلية التي ستتبعها الوزارة بعد انشاء الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الهندي والمهل الزمنية لذلك.

واطلع ابي رميا الوزير هاني على اقتراح قانون الضمان الاجتماعي للمزارعين الذي كان قد تقدم به الى مجلس النواب.

كما ناقش ابي رميا مع هاني موضوع تصدير التفاح ومسار المفاوضات مع الدول بغرض التصدير وحماية المزارع اللبناني.

ووجّه ابي رميا دعوة الى الوزير لزيارة قضاء جبيل للاطلاع على اوضاع المزارعين في وسط وجرود جبيل وصيادي الأسماك وزيارة معرض المونة في إهمج وتمّ تحديد موعد الزيارة في نهاية الشهر الحالي.