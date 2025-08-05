تيمور جنبلاط بحث مع النائبة الإسبانية هناء جلول في المستجدات المحلية والإقليمية

استقبل رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​ في كليمنصو، النّائبة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الإسباني هناء جلول، في حضور عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، وأمين السّرّ العام في "التقدمي" ظافر ناصر؛ وتم البحث في المستجدّات المحليّة والإقليميّة.

