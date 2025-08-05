لجنة التحقيق النيابية في ملف الاتصالات عقدت اجتماعها الأول ووضعت آلية عملها

عقدت لجنة التحقيق النّيابيّة المكلّفة بالنّظر في ملف وزارة الاتصالات (اتخذت الهيئة العامّة لمجلس النوّاب قرارًا بتشكيلها بتاريخ 23 تمّوز 2025)، اجتماعها الأوّل في المجلس النّيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​، وعضويّة النّائبَين غادة أيوب وابراهيم الموسوي، حيث وَضعت آليّة عملها.

