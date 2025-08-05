حبيب التقى الحجار: ندرس قروضًا سكنية مدعومة للعسكريين ورفع سقف القرض إلى 100 ألف دولار

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مصرف الإسكان​ أنطوان حبيب، وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​ وتم عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية.

واشار حبيب، في بيان الى اننا "زرنا الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية".

ولفت الى اننا "أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على ​الاستقرار الاجتماعي​ في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها".

وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء ​قروض سكنية​ مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعما لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية"، متمنيا "أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل".

واضاف "أكدنا لحجار أن مصرف الإسكان لا يميز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توافرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه".