قوى الأمن عمّمت صورة قاصر مفقود غادر منزل ذويه في بلدة راشيا

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: مجد بسام علبي (مواليد عام 2011، لبناني) الذي غادر بتاريخ 01-08-2025 منزل ذويه الكائن في بلدة راشيا إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من "الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر راشيا الوادي في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 590135-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
