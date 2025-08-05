شحادة: نعمل في لبنان على تأسيس البنية اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجي

أكّد وزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة، "أنّنا نعمل في لبنان على تأسيس البنية اللّازمة لتحقيق قفزة نوعيّة في مجال التكنولوجيا"، لافتًا إلى أنّ "لدينا مواهب استثنائيّة واقتصادًا إبداعيًّا نابضًا وجذورًا راسخةً في التعليم والرّعاية الصّحيّة، وهذه الرّكائز تمكّننا من بناء منظومة يزدهر فيها الابتكار".
وأشار، خلال مشاركته في ورشة عمل استضافتها "تيك توك" و"بروموفيكس" في بيروت، بالتعاون مع "بي دي دي"، بهدف تزويد الشّركات والوكالات الإبداعيّة اللّبنانيّة بالمعرفة والأدوات اللّازمة لتحقيق نتائج ملموسة عبر "تيك توك"، إلى أنّ "رؤيتي أن يكون لبنان مكانًا لا تكتفي فيه الشّركات الرّقميّة بالتوظيف، بل تُنشئ وتبني، مكانًا يستطيع فيه روّاد الأعمال تطوير أفكارهم وتحويلها من الصّفر إلى المليار، دون الحاجة لمغادرة الوطن".
