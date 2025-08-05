أبي رميا أكد أهمية الكوتا النسائية: لتوحيد الأفكار المختلفة داخل المجتمع المدني بشأن قضايا الشباب

رأى رئيس لجنة الشّباب والرّياضة النّائب ​سيمون أبي رميا​، خلال المنتدى الوطني من تنظيم "أبعاد" ومشاركة مؤسّسة" أديان"، برعاية وحضور وزيرة الشّباب والرّياضة نورا بيرقداريان، تحت عنوان "​لبنان​ بعدسة شبابه"، أنّ "مستقبل الدّول يُبنى بشبابها، إلّا أنّ الأحزاب السّياسيّة لا تأخذ الشّباب على محمل الجدّ في عمليّة صنع السّياسات، بل تعتبرهم مجرّد وسيلة للتعبئة السّياسيّة".

وأكّد "ضرورة توحيد الأفكار المختلفة داخل ​المجتمع المدني​ بشأن قضايا الشّباب، والخروج بمقترحات عمليّة وواقعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هموم الشّباب واحدة، أيًّا كان الحزب أو التيّار الّذي ينتمون إليه. لا تكونوا وقودًا يا شباب لبنان لزعماء سياسيّين لا يهمّهم سوى السّلطة والتسلّط".

وعبّر أبي رميا عن إيمانه بـ"أهميّة الكوتا النّسائيّة، فهي تشكّل حافزًا أساسيًّا على المستوى الوطني، وتمثّل تمييزًا إيجابيًّا يساهم في تعزيز مشاركة النّساء في الحياة السّياسيّة. ومع ذلك، فإنّ النّساء يعانين أيضًا من التهميش داخل الأحزاب".