مصر: لا نمانع من استصدار قرار أممي لنشر قوات دولية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، 03 أغسطس 2025، إن القاهرة لا تمانع من استصدار قرار أممي لنشر قوات دولية في غزة لتوفير الأمن للفلسطينيين.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ«العربية نت» و«الحدث نت» أن مصر بدأت في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في المعسكرات المصرية.

وأكد أن هناك حملة تستهدف تشويه دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وصرف الأنظار عن جرائم إسرائيل، موضحاً أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني منذ نكبته وحتى الآن، وستواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وأشار الوزير المصري إلى إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويستدعي تحركاً دولياً، لافتًا إلى أن معبر رفح من الجانب المصري يعمل طيلة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، لكنه مغلق من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن مصر تواصل أقصى درجات الضغط على إسرائيل وتعمل مع الولايات المتحدة من أجل إدخال المساعدات للقطاع والعمل على فتح المنافذ الخمسة المغلقة من جانب إسرائيل، لافتاً إلى أن 70 في المائة من المساعدات التي دخلت غزة بعد أحداث 7 أكتوبر كانت مساعدات مصرية، مؤكداً أهمية الدور المصري.

وكشف وزير الخارجية المصري أن السر في عدم التوصل لاتفاق هدنة هو عدم وجود إرادة سياسية من جانب إسرائيل للتوصل إلى صفقة كاملة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.

وأوضح أن المخابرات المصرية تبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة فيما يتعلق بالوضع في غزة وتتواصل مع الأجهزة الأمنية المختلفة لسرعة التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويفرج عن الرهائن.

المصدر : العربية نت