صور| هونغ كونغ تسجل أعلى معدل لتراكم الأمطار في أغسطس منذ 141 عامًا

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:50 مساءً كتب شريف احمد - سجّلت هونغ كونغ الثلاثاء أعلى معدل يومي لتراكم الأمطار لشهر أغسطس منذ العام 1884، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في المدينة، بعدما صدر تحذير على أعلى درجة من العواصف للمرة الرابعة في غضون ثمانية أيام.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني "حتى الساعة الثانية بعد الظهر، سُجّل هطول 355,7 مليمترا من الأمطار في مقر المرصد اليوم، وهي كمية تحطّم الرقم القياسي اليومي الأعلى لتراكم الأمطار المسجّل في شهر أغسطس منذ العام 1884".
