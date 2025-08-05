كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من الكرملين ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يرضخ على الأرجح للمهلة التي حددها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي تنتهي الجمعة"، لافتة الى ان "بوتين قلق بشأن استياء ترامب والتدهور الأخير في العلاقات مع واشنطن".
واوضحت الوكالة أن "بوتين لا يعتقد أن الوقت حان لإنهاء حرب أوكرانيا مع تقدم قواته في ساحة المعركة ومتمسك بهدف السيطرة الكاملة على 4 مناطق في أوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصدر مقرب من الكرملين: بوتين لن يرضخ على الأرجح للمهلة التي حددها دونالد ترامب والتي تنتهي الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.