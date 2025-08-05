رويترز عن مصدر مقرب من الكرملين: بوتين لن يرضخ على الأرجح للمهلة التي حددها دونالد ترامب والتي تنتهي الجمعة

كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من الكرملين ان "الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ لن يرضخ على الأرجح للمهلة التي حددها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي تنتهي الجمعة"، لافتة الى ان "بوتين قلق بشأن استياء ترامب والتدهور الأخير في العلاقات مع واشنطن".

واوضحت الوكالة أن "بوتين لا يعتقد أن الوقت حان لإنهاء حرب أوكرانيا مع تقدم قواته في ساحة المعركة ومتمسك بهدف السيطرة الكاملة على 4 مناطق في أوكرانيا".