نتانياهو: إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة حماس لتحرير الاسرى المحتجزين في غزة

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة حماس لتحرير الاسرى المحتجزين في غزة"، وذلك غداة تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش قد يحتل كامل القطاع. وقال نتانياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع اسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

