الجيش الأردني نفّذ 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة الإمارات وفرنسا وألمانيا

أعلنت ​القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية​، أنّ "خمس طائرات عسكريّة تحمل مساعدات إنسانيّة وحليب أطفال ومواد غذائيّة، أقلعت من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوّيّة في منطقة الغباوي، وذلك ضمن الجهود الدّوليّة الّتي يقودها الأردن لإيصال المساعدات الإنسانيّة جوًّا إلى المناطق الّتي يصعب الوصول إليها برًّا داخل ​قطاع غزة​".

وأوضحت في بيان، أنّه "شاركت في الإنزالات الجوّيّة طائرة تابعة لسلاح الجوّ الملكي الأردني، طائرة للإمارات، وأخرى لجمهورية فرنسا، وطائرتان لألمانيا، حملت على متنها 35 طنًّا من المساعدات الإنسانيّة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تقسيم صناديق الطّرود بواقع نصف طنّ لكلّ منها، بعد تغليفها ورزمها وإحكام غلقها، لضمان وصولها إلى مختلف المناطق في شمال ووسط القطاع دون إلحاق أي ضرر بها، وبالتنسيق مع عدد من المنظّمات الدّوليّة العاملة هناك".

ولفتت القيادة إلى أنّ "بذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوّيّة الّتي نفّذتها القوّات على قطاع غزّة إلى 140 إنزالًا جوّيًّا، و293 إنزالًا نُفّذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 325 طنًّا، وذلك منذ عودة الإنزالات الجوّيّة في 27 تمّوز الماضي".