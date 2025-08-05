معاريف: نتانياهو يعقد اجتماعا استباقيا مع وزير الدفاع بشأن خطة العمل في غزة قبل اجتماع أمني أوسع مساء اليوم

كشفت صحيفة "معاريف" ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ يعقد اجتماعا استباقيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن خطة العمل في غزة قبل اجتماع أمني أوسع مساء اليوم".

