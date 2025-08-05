دونالد ترامب: بوتين سيتوقف عن قتل الناس إذا انخفضت أسعار الطاقة ومن المحتمل ألا أترشح مجددًا

أكد ​الرئيس الأميركي​ دونالد ترامب إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوقف عن قتل الناس إذا انخفضت أسعار الطاقة"، مضيفًا: "من المحتمل ألا أترشح مرة أخرى".

ورأى ترامب إن الرسوم الجمركية المرتقبة على المنتجات الصيدلانية المستوردة قد تصل إلى 250% بعد فترة، مضيفا أنه يخطط لفرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات الأجنبية.

وشدد في مقابلة مع قناة سي ان بي سي على انه "سنفرض رسوما جمركية صغيرة في البداية على المنتجات الصيدلانية، ولكن في غضون عام، أو عام ونصف كحد أقصى، ستصل إلى 150%، ثم إلى 250% لأننا نريد أن تُصنع الأدوية في بلدنا".

وهدد ترامب بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية "خلال 24 ساعة" على الهند التي انتقدها لأنها تشتري النفط من روسيا.

واعتبر ان "الهند لم تكن شريكا تجاريا جيدا، لأنها تستفيد كثيرا منا ولكننا لا نفعل ذلك معها. لذلك اتفقنا على فرض رسوم بنسبة 25%، لكنني أعتقد أنني سأزيدها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، لأنهم يشترون النفط الروسي".