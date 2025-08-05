"الريجي": ضبطنا سجائر مهربة ومعسّل مزور خلال عمليات دهم في الحدت وبعبدا

أكّدت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللّبنانيّة- ​الريجي​"، في بيان، "مواصلة جهودها لمكافحة المصنوعات التبغيّة المهرّبة والمزوّرة"، مشيرةً إلى أنّ "جهازها لمكافحة التهريب نفّذ في هذا الإطار عمليّات دهم في منطقتَي الحدت وبعبدا، أسفرت عن ضبط كميّات من السّجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر". ولفتت إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، يَنظر بها القضاء المختص".

