فرح بحث مع مسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة بمشروع دعم بعض مراكز الدفاع المدني الحدودية

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "المدير العام للدّفاع المدني بالتكليف العميد ​نبيل فرح​ استقبل في مكتبه، مدير البرامج في مجال الحوكمة المتعلّقة بالهجرة والحدود Arthur LANGOUET من ​المنظمة الدولية للهجرة​ (IOM -UN Migration)".

وأوضحت في بيان، أنّ "اللّقاء الّذي يندرج في إطار جلسة تعارف، خُصّص لعرض مفصّل حول دور المنظّمة وبرامجها في ​لبنان​، لا سيّما تلك الهادفة إلى تعزيز قدرات الجهات المعنيّة بالاستجابة للطّوارئ"، مشيرةً إلى أنّ "LANGOUET أبدى اهتمام المنظّمة واستعدادها لمواصلة التعاون مع المديريّة، ولا سيّما من خلال مشروع دعم بعض مراكز الدّفاع المدني المنتشرة على الحدود البرّيّة والبحريّة، عبر تقديم تجهيزات ومعدّات متخصّصة، بما يسهم في تعزيز الجهوزيّة وتحسين ظروف العمل لعناصر الدّفاع المدني في هذه المناطق الحيويّة".

ولفتت الدّائرة إلى أنّه "تمّ تسليط الضّوء على التعاون السّابق بين مديريّة الدّفاع المدني والمنظّمة الدّوليّة للهجرة، حيث كان هناك دعم متواصل في عدّة مجالات. كما أثنى LANGOUET على مستوى التعاون القائم مع الدّفاع المدني اللّبناني، مؤكّدًا حرص المنظّمة على تطوير هذا التعاون في الحاضر والمستقبل، بما يخدم الصّالح العام".

بدوره، أثنى فرح على "التعاون السّابق والحالي والمستقبلي مع المنظّمة"، مثمّنًا هذه المبادرة، ومؤكّدًا "أهميّة الشّراكة مع المنظّمات الدّوليّة لتطوير الإمكانات والموارد المتاحة للمديريّة العامّة، بما ينعكس إيجابًا على سلامة المواطنين وفعاليّة الاستجابة في حالات الطّوارئ، لا سيّما في المناطق الحدوديّة ذات الحساسيّة العالية".