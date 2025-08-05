الصادق: ندرك صعوبة قرار الحكومة اليوم ولكن الأسوأ والأصعب هو اللاقرار

أشار النّائب ​وضاح الصادق​ في تصريح، إلى "أنّنا ندرك صعوبة قرار الحكومة اليوم، ولكن الأسوأ والأصعب من هذا القرار هو اللّاقرار"، لافتًا إلى أنّ "الخيارات واضحة وحاسمة: دولة أم لا دولة، أمن واستقرار أم حروب مستمرّة، إعادة إعمار أم الإبقاء على مشهد الدّمار، جيش واحد أم ميليشيات، وطن نهائي أم هجرة واغتراب؛ واللّائحة تطول".

