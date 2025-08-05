الخطيب: لضرورة الوحدة لمواجهة الظروف الراهنة التي يتعرض فيها لبنان للعدوان

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب رئيس المؤتمر الشعبي كمال حديد على رأس وفد، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل تصاعد العدوان و التهديدات الصهيونية.

وشدد الخطيب على "ضرورة ​الوحدة الوطنية​ والاسلامية لمواجهة الظروف الراهنة التي يتعرض فيها لبنان للعدوان الصهيوني فيما تتعرض غزة لحرب إبادة وتجويع.

وقال: اننا مؤمنون بوحدة الامة ،وان التعدد الطائفي والمذهبي لا علاقة له بالاجتماع السياسي.

وعرض لمواقف المرجعيات الشيعية منذ العهد العثماني والتي اكدت على وحدة الامة .وقال اننا لم نرفع يوما مشروعا سياسيا خاصا ومستقلا ،فمصيرنا واحد ومستقبلنا واحد.