رسامني عقد اجتماعا تنسيقيا مع مجلس الانماء والاعمار واستقبل الحواط والأسمر

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا تنسيقيا مع وفد من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة محمد قباني، حيث تم في خلال الاجتماع البحث في التنسيق في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وشدد رسامني على "أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس، لضمان حسن التنفيذ وتوزيع المشاريع بشكل متوازن بين المناطق اللبنانية، بما يتماشى مع أولويات ​التنمية المستدامة​ وتحسين البنية التحتية للنقل".

في سياق منفصل، استقبل رسامني، النائب زياد حواط يرافقه رئيس بلدية جبيل جوزف الشامي، وتم البحث في الملفات الإنمائية.

وكان الوزير رسامني، التقى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، وتناول اللقاء شؤونا إنمائية وخدماتية لمنطقة جزين.

وأكد رسامني "حرص الوزارة على التعاون لمواكبة الاحتياجات الإنمائية للمناطق"، مشددا على "التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات والقدرات المتاحة".