ممثل وزير الداخلية وضع إكليلًا من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام بمرفأ بيروت

أشارت وزارة الدّاخليّة والبلديّات إلى أنّ "أمين سرّ مجلس الأمن الدّاخلي المركزي العميد سامي ناصيف ممثِّلًا وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، وَضع إكليلًا من الزّهر في مرفأ بيروت عند النّصب التذكاري لشهداء الأمن العام الّذين استشهدوا في الراّبع من آب 2020، تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لتضحياتهم".

