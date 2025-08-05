وزير الثقافة بحث مع سفير الصين بسبل التعاون بما يتعلق بالشأن الثقافي وحوار الحضارات

استقبل وزير الثّقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنيّة- الصّنائع، السّفير الصّيني الجديد في لبنان تشن تشواندونغ، في زيارة بروتوكوليّة تمّ خلالها البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين لاسيما الثّقافيّة منها.
وأوضح السّفير إثر اللّقاء، "أنّنا تناولنا سبل التعاون بين الصين ولبنان فيما يتعلّق بالشّأن الثّقافي وحوار الحضارات، خاصّةً أنّ كلا البلدين يتميّزان بحضارة قديمة، وممّا يسهّل في تنفيذ مشاريع مشتركة"، مشيرًا إلى "أنّني أَطلعت الوزير على الأعمال الجارية في ضبية، حيث يشيّد البناء الجديد للكونسرفتوار".
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.