بري استقبل سفير الأوروغواي مودعاً والتقى سفيري لبنان لدى الإمارات وواشنطن

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، سفير الأوروغواي كارلوس غيتو في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين .

كذلك استقبل بري على التوالي سفير لبنان لدى الإمارات طارق منيمنة، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة في زيارة بروتوكولية.