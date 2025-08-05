استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، سفير الأوروغواي كارلوس غيتو في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين .
كذلك استقبل بري على التوالي سفير لبنان لدى الإمارات طارق منيمنة، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة في زيارة بروتوكولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بري استقبل سفير الأوروغواي مودعاً والتقى سفيري لبنان لدى الإمارات وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.