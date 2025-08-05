نجاة صليبا: لقرار وزاري فوري يضع جدولًا زمنيًا ملزمًا لتسليم "حزب الله" كل أسلحته

لفتت النّائبة ​نجاة عون صليبا​، إلى أنّ "اليوم، تجتمع الحكومة لتقرّر: هل يختار ​لبنان​ طريق الحرب أم طريق الدّولة؟"، مشيرةً إلى أنّ "سلطة السّلاح والفساد لطالما استغلّت عامل الوقت، لتمييع أي محاولة إصلاح".

وركّزت في تصريح، على أنّ "في لبنان، أصبح الوقت سلاحًا بحدّ ذاته، تُفرَّغ من خلاله الاتفاقات من معناها، وتُؤجَّل الإصلاحات إلى أجل غير مسمّى. هذا النمط بلغ ذروته اليوم مع التحدّي الأخطر: وضع كلّ السّلاح تحت سلطة الدّولة و​الجيش اللبناني​".

وأكّدت صليبا أنّ "من دون جدول زمني واضح، تبقى الوعود حبرًا على ورق، ويزداد تقويض السّيادة وتآكل الثّقة الشّعبيّة والدّوليّة"، داعيةً الحكومة إلى "إصدار قرار وزاري فوري يضع جدولًا زمنيًّا ملزمًا لتسليم "​حزب الله​" كلّ أسلحته إلى الدّولة. فقط بخطوات عمليّة ومحدّدة، يمكن استعادة السّيادة وبناء الثّقة مجدّدًا".