تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين استقبل مدير البنك الدولي: لتوجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص

استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان، إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت.

وشدّدت شعيا على أن "​القطاع الخاص الشرعي​، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني"، مؤكدة أنّ "هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام".

واشارت الى ان "العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات"، داعية إلى "توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته".

بدوره، قدّم أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار.

أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلِي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى "العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة".

وجدّد التجمّع دعمه لـ"الهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من ​الطاقة المتجددة​ بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين".