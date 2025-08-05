إغلاق المكاتب الحكومية في طهران بسبب موجة الحر

أمرت السلطات الإيرانية، بـ"​إغلاق المكاتب الحكومية​ في طهران ومحافظات أخرى الأربعاء، وذلك بسبب موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء".

وسيتم إغلاق الإدارات أو العمل بساعات مخفضة في 15 من أصل 31 محافظة في البلاد في مسعى لتقنين المياه والكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

ومن بين المحافظات المعنية أذربيجان الغربية وأردبيل في الشمال الغربي وهرمزكان في الجنوب، بالإضافة إلى ألبرز وطهران في الشمال.

وأوضح محافظ طهران محمد صادق معتمديان أن "هذا القرار جاء بناء على طلب وزارة الطاقة نظرا لارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تقليص استهلاك المياه والكهرباء"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وتسبّبت موجة الحر الشديدة التي تضرب إيران منذ منتصف تموز في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، في ظل تراجع المياه في خزانات السدود إلى أدنى مستوى لها منذ قرن.