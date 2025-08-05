بعد مقتل المبتعث السعودي.. طعن شاب مسلم حتى الموت في مانشستر

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:43 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الشرطة البريطانية عن هوية شاب يبلغ من العمر 19 عامًا تعرض للطعن حتى الموت في موقف للسيارات، حيث قامت باعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم بالحادث .

يأتي هذا بعدما أعلنت شرطة كامبريدج عن توجيه تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض إلى شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن أقدم على طعن الطالب السعودي في كامبريدج محمد يوسف القاسم حتى الموت، في حادث وصفتها الشرطة بأنه ”غير مبرر “.

تفاصيل الحادث



وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن الشاب المسلم محمد أفضال توفي بعد الهجوم الذي وقع في شارع ماركت في بوري حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت البريطاني الصيفي يوم الجمعة، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على خمسة رجال، جميعهم يبلغون من العمر 19 عاما، فيما يتصل بالهجوم، وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم بكفالة .

وألقت الشرطة القبض على أحدهم في مطار مانشستر في وقت مبكر من صباح الأحد، بينما ألقت القبض على اثنين آخرين في بوري وبولتون يوم السبت، كما ألقت القبض على اثنين آخرين في وقت سابق .

توفي "أفضال"، المعروف بين أحبائه باسم عيسى، متأثرا بجراحه التي أصيب بها طعنا في مكان الحادث .

وقال متحدث باسم الشرطة إن أسرته حصلت على الدعم من ضباط متخصصين .

وقال المفتش جون تشارلتون: "لقد عمل الضباط بلا توقف خلال الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل" .



مقتل المبتعث السعودي