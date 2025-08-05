فرعية الإدارة والعدل أقرت مواد اقتراحات متعلقة بالقضاء الإداري وبمعهد الدروس القضائية

عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن ​لجنة الإدارة والعدل​ والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلّقة بالقضاء الإداري، جلسةً برئاسة النّائب جورج عقيص وحضور النّائبة حليمة القعقور، القاضية نادين رزق عن وزارة العدل والقاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدّولة.

وكان قد سبق للجنة في جلستها الأخيرة، أن بدأت بإعادة درس المواد الّتي علّقت درسها في الاقتراح وأقرّت عددًا منها.

وأوضحت اللّجنة في بيان، "أنّها في هذه الجلسة، تابعت عملها في هذه المواد. وبعد المناقشة والتداول، أَقرّت عددًا من هذه المواد الّتي أصبح بالإمكان بتّها بعد إقرار مواد على صلة بها، كما أنّها ناقشت المواد المتعلّقة بمعهد الدّروس القضائيّة، الّتي تمّ إقرار بعضها معدّلةً وأخرى كما وردت؛ مع تأجيل البتّ بمادّتَين من بينها لمزيد من الدّرس".