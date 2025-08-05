استقبل وزير الطّاقة والمياه ​⁧‫جو الصدي​ في مكتبه، عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، يرافقه رئيس اتحاد بلديّات ​جرد القيطع​ محمد البعريني ووفد من بلديّات الجرد. وأشار المكتب الإعلامي للبعريني، في بيان، إلى أنّ "اللّقاء تناول واقع الكهرباء والمياه في قرى وبلدات جرد القيطع، حيث تمّ عرض أبرز المشكلات والحاجات الملحّة. وتمّ تأكيد ضرورة وضع خطّة عمليّة لتحسين الخدمات في المنطقة، بما يتناسب مع حاجات المواطنين ويُراعي التوزيع العادل"، لافتًا إلى أنّ "الصدّي أكّد استعداده للتعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامّة".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني زار الصدي مع وفد من جرد القيطع وتأكيد ضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.