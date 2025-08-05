البساط: انطلاق الاقتصاد يحتاج الى وضوح سياسي وامني

أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في تصريح له الى أن" انطلاق الاقتصاد يحتاج الى وضوح سياسي وامني: وقف الأعمال العدائية ،ضبط الحدود، حصر الاقتصاد الموازي، وحصر السلاح والأمن بيد المؤسسات الرسمية شروط مسبقة من دونها يصعب الخروج من أزمتنا الاقتصادية".
واكد " كل ذلك ضروري لاستعادة الثقة، لعودة لبنان إلى التفاعل الاقتصادي العربي، لتدفق رؤوس الأموال، لعودة الأدمغة، ولتمويل إعادة الإعمار".
