البساط: انطلاق الاقتصاد يحتاج الى وضوح سياسي وامني

أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في تصريح له الى أن" انطلاق الاقتصاد يحتاج الى وضوح سياسي وامني: ‏وقف الأعمال العدائية ،ضبط الحدود، حصر الاقتصاد الموازي، وحصر السلاح والأمن بيد المؤسسات الرسمية شروط مسبقة من دونها يصعب الخروج من أزمتنا الاقتصادية".

واكد " ‏كل ذلك ضروري لاستعادة الثقة، لعودة لبنان إلى التفاعل الاقتصادي العربي، لتدفق رؤوس الأموال، لعودة الأدمغة، ولتمويل إعادة الإعمار".